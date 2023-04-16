Украинских беженцев в Британии уличили в воровстве и показной роскоши

Global Look Press/Keystone Press Agency/Paulo Amorim Многие британцы, принявшие украинских беженцев, потребовали ужесточения проверки биографии последних после того, как стали жертвами мошенничества и краж со стороны своих новых квартирантов.
Global Look Press/Keystone Press Agency/Paulo Amorim Многие британцы, принявшие украинских беженцев, потребовали ужесточения проверки биографии последних после того, как стали жертвами мошенничества и краж со стороны своих новых квартирантов.
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