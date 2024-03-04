Glass Lewis и ISS рекомендовали акционерам Yandex поддержать реструктуризацию бизнеса

Международные независимые консультанты Glass Lewis и ISS рекомендовали акционерам Yandex N.V. проголосовать за одобрение сделки реструктуризации и связанных с ней вопросов, следует из материалов IT-компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии