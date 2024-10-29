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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о Батракове: «Напоминает Черенкова по манере игры, такой же техничный, умный, с хорошим пасом и завершением атаки» 

В четверг в широкий прокат выйдет фильм «Федя. Народный футболист», посвященный экс-игроку «Спартака» Черенкову.

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