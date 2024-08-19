«Клон НАТО» в Восточной Азии американцами создан и расширяется

18 августа 2023 года в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид Джо Байдену удалось достичь давно проектируемой цели объединить в военном отношении своих восточноазиатских сателлитов для совместной борьбы с не желающими подчиняться диктату дяди Сэма государствами этого важного региона мира – КНР, Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
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