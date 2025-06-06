Где с комфортом провести жаркие выходные в Москве?

Синоптики пообещали в Московском регионе экстремальные температуры — выше 30 градусов. Где в столице с особым комфортом можно провести жаркий уик-энд — не только позагорать, но и поплавать?Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве на трое суток из-за сильной жары.