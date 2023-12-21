Депутат МГД: Проект «Московское долголетие» — вторая молодость для москвичей серебряного возраста

В Москве до конца 2023 года будет открыто 17 новых центров московского долголетия, их общее количество достигнет 120, что позволит максимальному количеству москвичей старшего возраста сохранить активный образ жизни.
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