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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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World Aquatics может дисквалифицировать российских спортсменов, допущенных к соревнованиям, за общение со СМИ

Ранее World Aquatics объявила, что допустит россиян и белорусов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий – в том числе отказа от общения с прессой.

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