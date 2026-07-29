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Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф: «Исходим из того, что следующий сезон «Динамо» будет завершен согласно регламенту»

Смерть президента «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера серьезно осложнила положение клуба, который должен дебютировать в Единой лиге ВТБ.

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