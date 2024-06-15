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Спички - не игрушка

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С чем связан повышенный интерес Турции к вступлению в БРИКС

С чем связан повышенный интерес Турции к вступлению в БРИКС

Здравствуйте, похоже, что Турция всерьёз решила вступить в БРИКС, о чём можно судить по недавним заявлениям турецких властей.

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Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
С чем связан интерес - ясен пень, засланный казачок ...
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9 час.
лл
лина любимцева
Баламутить будут? Изнутри... Не верю я туркам...
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6 час.
Андрей Якобюк
России не нужно никому верить, мы на этом постоянно обжигались. Верим только себе в ВМФ, ВКС, ВС и спецуре, а иные просто прячатся за нас, а при случае продадут
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5 час.

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