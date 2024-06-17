Жителя Ноябрьска накажут за незаконное садоводство

Предприимчивого 34-летнего ноябрянина поймали ещё 9 января. А в ходе обыска дома у мужчины обнаружили мини-нарколабораторию, где он самостоятельно выращивал наркосодержащее растение и изготавливал из него запрещенное вещество.
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