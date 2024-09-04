Песков: Шойгу не поехал с Путиным в Туву, потому что у него другие обязанности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента РФ Владимира Путина в ходе поездки Туву, поскольку сейчас у него другие обязанности.
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