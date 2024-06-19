6 способов нагреть воду без бойлера Алёна ЮрьеваЛетний период часто сопровождается ремонтными работами на объектах коммунальной инфраструктуры, что приводит к отключению горячей воды в многоквартирных домах.
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