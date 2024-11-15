Прогноз на матч Унион Санта-Фе – Тальерес 27 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 Матч 24-го тура аргентинской Примеры между Унион Санта-Фе и Тальерес состоится 27 ноября 2024 года на стадионе Эстадио 15 де Абриль.