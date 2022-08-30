Россиян предупредили о маскирующихся под зарубежные бренды мошенниках

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Лучшие новости: в сети пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды На фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды.