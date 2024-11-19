Настоящий создатель «Катюши»: за что расстреляли гениального конструктора Георгия Лангемака

О легендарной «Катюше» знают даже дети. Это орудие стало настоящим символом Великой Отечественной. Однако мало кому известно о том, что его создателя, советского ученого Георгия Лангемака, расстреляли еще за 3 года до начала войны.
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