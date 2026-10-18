Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига после разгромного поражения от московского «Спартака» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что итог игры предопределили стандартные положения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Экономист Романчу...
- "Выберу.ру": 21% ...
- ТАСС: средняя зар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым