Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Американский боец Белал Мухаммад поделился ожиданиями от поединка своих конкурентов по дивизиону Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона, который запланирован на 16 декабря в Лас-Вегасе: «Мне кажется, люди недооценивают, либо переоценивают борьбу Шавката.