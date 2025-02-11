Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«ВСУ замучили ветерана войны»

«ВСУ замучили ветерана войны»

БлокнотРУ Военкор Юрий Котенок разместил у себя жуткие сведения со ссылкой на Телеграм-канал «Крылатые».

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Комментарии
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Роман
Почему до сих пор не на скамье подсудимых ответственные за обеспечение обороны границы из числа генералов МО,ГРУ,СВР и гражданских чиновников,допустивших прорыв ВСУ на нашу землю???Кто ответит за разругения и жертвы среди мирного гражданского населения???Почему НШ МО,который обещавший главнокомандующему выгнать ВСУ за несколько дней,до сих пор занимает свою должность???Не пора ли сравнять Сумскую обл. с землей,ведь там враг все это время наращивал и наращивает силы для вторжения!!!
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12 час.
Miha52 Новик Михаил
СМЕРТЬ НАЦИСТСКИМ ОККУПАНТАМ! Никакой пощады! И не оскорбляйте зверей сравнением с этими выродками!. Прав было Бертольд Брехт, написав после Нюрнберга: Хоть человечество и было радо, отправив этих выродков налево, но ликованью предаваться рано: еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада. Вот и выносило. И не генералов в том вина, а политиков типа дебила Хрущева с его амнистией бандерлогам. и всей украинской &quot;элиты&quot;, начиная с Кравчука, одного из трех убийц СССР. Это они воспитали этих ублюдков.
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12 час.
Саша Кузьмин
Об этом уже говорено-переговорено: кто виноват в проникновении ВСУ в Курскую область? И вина генералов в этом такая же, как вина человека, опоздавшего на работу по причине полнейшего отсутствия городского транспорта ( на сегодня, а вчера еще был).
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8 час.
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