«ВСУ замучили ветерана войны»

Роман Почему до сих пор не на скамье подсудимых ответственные за обеспечение обороны границы из числа генералов МО,ГРУ,СВР и гражданских чиновников,допустивших прорыв ВСУ на нашу землю???Кто ответит за разругения и жертвы среди мирного гражданского населения???Почему НШ МО,который обещавший главнокомандующему выгнать ВСУ за несколько дней,до сих пор занимает свою должность???Не пора ли сравнять Сумскую обл. с землей,ведь там враг все это время наращивал и наращивает силы для вторжения!!!

Miha52 Новик Михаил СМЕРТЬ НАЦИСТСКИМ ОККУПАНТАМ! Никакой пощады! И не оскорбляйте зверей сравнением с этими выродками!. Прав было Бертольд Брехт, написав после Нюрнберга: Хоть человечество и было радо, отправив этих выродков налево, но ликованью предаваться рано: еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада. Вот и выносило. И не генералов в том вина, а политиков типа дебила Хрущева с его амнистией бандерлогам. и всей украинской "элиты", начиная с Кравчука, одного из трех убийц СССР. Это они воспитали этих ублюдков.