Тирасполь ввел пошлины для фермеров Молдовы из Дубоссарского района

Власти Приднестровского региона ввели таможенные пошлины для фермеров Молдовы из Дубоссарского района, обрабатывающих земли сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Дубоссарского района к северо-востоку от трассы Тирасполь-Каменка.
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