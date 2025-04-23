Минздрав предложил вернувшимся с СВО пройти «репродуктивную диспансеризацию»

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, о возможности пройти бесплатную проверку здоровья репродуктивной системы .
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