Средняя стоимость квартир в ближнем Подмосковье выросла до 10 миллионов рублей

Составлен ТОП-3 городов ближнего Подмосковья с самым дорогим и самым приемлемым жильем.По итогам первого полугодия 2024 года средняя стоимость квартир в ближнем Подмосковье выросла на 8,8 процентов и составила 9,934 миллионов рублей, соответственно, цена квадратного метра увеличилась на 2,1 процента до 196,5 тысяч рублей.