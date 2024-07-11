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Царьград

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Средняя стоимость квартир в ближнем Подмосковье выросла до 10 миллионов рублей

Средняя стоимость квартир в ближнем Подмосковье выросла до 10 миллионов рублей

Составлен ТОП-3 городов ближнего Подмосковья с самым дорогим и самым приемлемым жильем.По итогам первого полугодия 2024 года средняя стоимость квартир в ближнем Подмосковье выросла на 8,8 процентов и составила 9,934 миллионов рублей, соответственно, цена квадратного метра увеличилась на 2,1 процента до 196,5 тысяч рублей.

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