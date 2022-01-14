В Китае подсчитали количество больных сколиозом среди детей

Более 5 млн китайских школьников страдают от искривления позвоночника, согласно данным Комитета по профилактике заболеваний позвоночника и борьбе с ними при Китайской ассоциации профилактической медицины, сообщает 13 января издание Global Times.
Более 5 млн китайских школьников страдают от искривления позвоночника, согласно данным Комитета по профилактике заболеваний позвоночника и борьбе с ними при Китайской ассоциации профилактической медицины, сообщает 13 января издание Global Times.
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