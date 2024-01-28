Пентагон отменил военные учения с африканскими странами, не поддерживающими «демократические идеалы»

Американское военное ведомство отменило проведение военных учений с несколькими странами Африки. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на официальное заявление Пентагона.
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