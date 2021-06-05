Тайная доктрина

1 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Помандер (от фр. pomme d’ambre — «душистое яблоко») — исторически вид украшения-аксессуара, для размещения ароматичес...Можно ли бумагой ...
  • Юрий Ильинов
    https://www.youtube.com/watch?v=UILLv3ZFlB4Пришельцы в архив...
  • Юрий Ильинов
    Катрен “Перед смертью никто не надышится!” Надо признаться, что не готовы! У человека не получается стать Богом! Нужн...Можно ли бумагой ...

ДНК динозавра сегодня: миф или реальность?

ДНК динозавра сегодня: миф или реальность?

https://x-files   ДНК динозавра сегодня: миф или реальность? С тех пор, как палеонтолог университета Северной Каролины Мэри Швейцер (Mary Schweitzer) обнаружила в окаменелостях динозавров их мягкие ткани, перед современной наукой о древних существах встал вопрос: сможем ли мы когда-нибудь найти подлинную ДНК динозавров?И если да, то не удастся ли нам с ее помощью воссоздать этих удивительных животных?Дать однозначные ответы на эти вопросы не так-то просто, но доктор Швейцер все же согласилась помочь нам понять, что мы знаем сегодня о генетическом материале динозавров и на что можем рассчитывать в будущем.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий Ильинов
Николай I считал Глинку очень посредственным композитором и шутя, предоставлял проштрафившимся офицерам выбор между гауптвахтой и прослушиванием опер Глинки

Картина дня

наверх