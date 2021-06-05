https://x-files ДНК динозавра сегодня: миф или реальность? С тех пор, как палеонтолог университета Северной Каролины Мэри Швейцер (Mary Schweitzer) обнаружила в окаменелостях динозавров их мягкие ткани, перед современной наукой о древних существах встал вопрос: сможем ли мы когда-нибудь найти подлинную ДНК динозавров?И если да, то не удастся ли нам с ее помощью воссоздать этих удивительных животных?Дать однозначные ответы на эти вопросы не так-то просто, но доктор Швейцер все же согласилась помочь нам понять, что мы знаем сегодня о генетическом материале динозавров и на что можем рассчитывать в будущем.