Дрон ВСУ ударил по жилому комплексу в Новороссийске: поврежден фасад и окна (фото, видео)

БПЛА прорвался в город во время отражения атаки в Черноморской акватории. Есть пострадавшие.Ночная тревога в городе-герое Новороссийске обернулась реальной атакой: беспилотник, предположительно украинского происхождения, врезался в жилой комплекс «Аврора».