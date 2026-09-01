Гайфутдинова обменяет популярность на медаль чемпионата Европы

Русская пловчиха Алина Гайфутдинова заявила, что обменяла бы популярность и билет на концерт Сергея Лазарева ради медали чемпионата Европы.
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