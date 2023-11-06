Российские войска взяли под контроль весь южный берег Берховского водохранилища, продвинувшись на несколько километров южнее

Российские войска атаковали противника к северу от Артёмовска. В течение нескольких часов по позициям ВСУ западнее населённого пункта Берховка и северо-западнее Ягодного работала ствольная и реактивная артиллерия Вооружённых сил России.
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