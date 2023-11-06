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next WAR

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Российские войска взяли под контроль весь южный берег Берховского водохранилища, продвинувшись на несколько километров южнее

Российские войска взяли под контроль весь южный берег Берховского водохранилища, продвинувшись на несколько километров южнее

Российские войска атаковали противника к северу от Артёмовска. В течение нескольких часов по позициям ВСУ западнее населённого пункта Берховка и северо-западнее Ягодного работала ствольная и реактивная артиллерия Вооружённых сил России.

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