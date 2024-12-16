Нацбанк взял под контроль траты украинцев за границей с валютных карт

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к кредитным учреждениям с просьбой предоставить информацию о международных транзакциях по валютным картам на суммы свыше 250 тысяч гривен за период с октября по ноябрь.
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