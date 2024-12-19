Дорогие умные часы ударили по владельцам «вечными химикатами»

«Вечными химикатами» называют более 14 тысяч пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС). Они загрязняют окружающую среду, а также способны накапливаться в организме человека и негативно влиять на состояние здоровья.
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