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Царьград

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В Новосибирской области выросло количество бюджетных мест в вузах

В Новосибирской области выросло количество бюджетных мест в вузах

В Новосибирской области работают 22 вуза и филиала. Они предлагают свыше 500 направлений подготовки.Новосибирская область укрепляет позиции одного из ведущих научно-образовательных центров России.

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