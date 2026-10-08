Дом 60кв.м улица Станиславского Каменнобродский район в Луганске - 3 500 000 руб

‼️Продам дом на ул. Станиславского (р-н ул. Артема)‼️ ✅60 кв.м., утеплен пенопластом, 4 комнаты, просторная кухня, с-у раздельный, погреб в доме.
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