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SPLETNIK

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Gucci в России возглавил бухгалтер

Gucci в России возглавил бухгалтер

Новым генеральным директором российского юрлица Gucci — "Гуччи Рус" — стала Юлия Журавлёва, ранее занимавшая в компании должность главного бухгалтера.

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