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FiNE NEWS

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Мерц подтвердил продолжение помощи Киеву несмотря на рост влияния оппозиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что намерен продолжать поддержку Украины, несмотря на возросшую критику этой политики со стороны части немецких избирателей.

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