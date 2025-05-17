В Финский залив впервые в этом году вернулись пять молодых серых тюленей

Торжественный выпуск прошел в бухте Окуневая В бухте Окуневая в Ленобласти впервые в этом сезоне вернули домой в Финский залив пять молодых серых тюленей, рассказали в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.