В Финский залив впервые в этом году вернулись пять молодых серых тюленей

Торжественный выпуск прошел в бухте Окуневая В бухте Окуневая в Ленобласти впервые в этом сезоне вернули домой в Финский залив пять молодых серых тюленей, рассказали в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.
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