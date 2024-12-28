Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и берегов Кубани мазут с аварийных танкеров.