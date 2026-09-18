Reuters: РФ готовится к переговорам с АдГ о возобновлении поставок газа в Германию

Главный экономический представитель президента России Кирилл Дмитриев и руководство ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» начали подготовку к встрече в следующем году для обсуждения возобновления поставок газа в крупнейшую экономику Европы.
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