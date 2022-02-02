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В Вологодской области жителю Череповца предъявлено обвинение в убийстве и разбое, совершенных 17 лет назад

В Вологодской области жителю Череповца предъявлено обвинение в убийстве и разбое, совершенных 17 лет назад

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области на системной основе принимаются меры к установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных на территории региона в прошлые годы.

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