«Они предали Родину». Телеведущая Юлия Меньшова как аналог украинских пропагандистов

Светлана Манекина 19 сентября 2026 г. Телеведущая и дочь знаменитых родителей Юлия Меньшова оказалась в эпицентре громкого скандала: она учила патриотизму ….
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У нас в России так. Чуть-чуть вякнул уже или иноагент или экстремист. Лучше молчать.