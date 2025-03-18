Пермские ученые нашли способ избежать дефектов в композитах на этапе производства

Статья с результатами опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение». Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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