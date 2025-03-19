Успех на Купянском участке фронта: установлен контроль над ключевыми высотами

Артиллерийским огнем и ударами беспилотных летательных аппаратов, оказывающих поддержку наступающим группам, были ликвидированы две боевые бронированные машины и два минометных расчета противника, – информирует канал "Направленец по Украине".
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