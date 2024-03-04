Как получить налоговый вычет на детей в 2024 году: необходимые документы и нововведения

Президент России Владимир Путин поручил в два раза поднять стандартные налоговые вычета на детей. Так суммы вырастут до 2800 рублей в месяц на второго ребенка и до 6000 рублей – на третьего и каждого последующего.
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