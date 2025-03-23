Известного футболиста поймали на нелегальном бизнесе: теперь его ожидают большие проблемы

Тот самый Коэнтрау!Вы наверняка помните португальца Фабиу Коэнтрау: когда-то он брал два «ушастика» ЛЧ с «Реалом», да и вообще — пусть с перерывами — прожил в Мадриде с 2011-го по 2018-й.