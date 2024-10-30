Федеральная служба судебных приставов предупреждает граждан об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов.
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Федеральная служба судебных приставов предупреждает граждан об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов.