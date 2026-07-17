К 2030 году всех госслужащих планируют перевести на платформу "Макс"

К этому сроку доля таких коммуникаций — в государственных и муниципальных органах, а также в подведомственных учреждениях — должна достичь 100% К 2030 году в России планируется полностью перевести рабочие коммуникации государственных и муниципальных служащих на отечественный сервис обмена информацией, созданный на базе мессенджера "Макс".