К 2030 году всех госслужащих планируют перевести на платформу "Макс"

К этому сроку доля таких коммуникаций — в государственных и муниципальных органах, а также в подведомственных учреждениях — должна достичь 100% К 2030 году в России планируется полностью перевести рабочие коммуникации государственных и муниципальных служащих на отечественный сервис обмена информацией, созданный на базе мессенджера "Макс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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