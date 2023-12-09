Зеленская выступила с отчаянным обращением к странам Запада

Лидия Сколько детей продала на органы и извращенцам это чудовище? Порождение ада не думает, что это всё вернётся её детям.

РС Роман Смирнов Как бы, это, по мягче выразиться, Хм...... Судя по виду, это создание, (она, оно и т.п.), тоже наркоша ?