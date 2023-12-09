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Аргументы и Факты

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Зеленская выступила с отчаянным обращением к странам Запада

Зеленская выступила с отчаянным обращением к странам Запада

Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила с отчаянным обращением к Западу с просьбой не прекращать помощь Киеву, поскольку заметила желание западных стран сократить поставки, сообщает телеканал BBC.

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Комментарии
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Лидия
Сколько детей продала на органы и извращенцам это чудовище? Порождение ада не думает, что это всё вернётся её детям.
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16 час.
РС
Роман Смирнов
Как бы, это, по мягче выразиться, Хм...... Судя по виду, это создание, (она, оно и т.п.), тоже наркоша ?
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16 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Поместье за миллиард $ купила эта тварь в США, но всеравно клянчит убогая.
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4 час.

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