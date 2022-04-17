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Кан о Холанде: «Бавария» плохо бы работала, если бы не следила за таким форвардом. Но эти суммы – за пределами нашего воображения»

Оливер Кан признал, что «Бавария» следит за Эрлингом Холандом. «О Холанде часто говорят. Маттиас Заммер очень хорошо высказался по этому поводу: от этих цифр немного кружится голова.

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