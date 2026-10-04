В Сальске пожар в летней кухне унес жизнь 87-летнего мужчины

Утром 4 октября в Сальске загорелась летняя кухня, в результате чего погиб 87-летний мужчина. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
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