Частные инвесторы стали чаще управлять портфелем без постоянного мониторинга рынка

Теперь клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут выставлять заявки на покупку или продажу активов по нужной цене и наблюдать за исполнением в удобное время, заявки активны до 90 дней и могут подаваться даже ночью или в выходные.
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