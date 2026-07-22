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Орловские новости

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Частные инвесторы стали чаще управлять портфелем без постоянного мониторинга рынка

Частные инвесторы стали чаще управлять портфелем без постоянного мониторинга рынка

Теперь клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут выставлять заявки на покупку или продажу активов по нужной цене и наблюдать за исполнением в удобное время, заявки активны до 90 дней и могут подаваться даже ночью или в выходные.

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