Апачев сдался полиции после скандала в Судже. «Выбрал неверную лексическую форму»

Блогер Апачев признал вину за граффити в Судже и предложил помощь ХинштейнуАким АпачевКонстантин Михальчевский/РИА Новости Блогер Аким Апачев явился в полицию и дал показания по акту вандализма в Судже Курской области.
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