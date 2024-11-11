В Петербурге могут пройти дожди с мокрым снегом

Температура воздуха 0…+2 градуса Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 11 ноября, в Петербурге синоптическую ситуацию будет формировать гребень уходящего на юго-восток антициклона, а вечером начнет ощущаться приближение теплого атмосферного фронта с запада.
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