В Петербурге могут пройти дожди с мокрым снегом

Температура воздуха 0…+2 градуса Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 11 ноября, в Петербурге синоптическую ситуацию будет формировать гребень уходящего на юго-восток антициклона, а вечером начнет ощущаться приближение теплого атмосферного фронта с запада.